Wird der Online-Handel in Deutschland durch einen neuen Anbieter attraktiver? Wird sich zeigen. Zumindest kommt frischer Wind in die Branche. Amazon und Co. bekommen Konkurrenz aus der Schweiz.

Das Wichtigste in Kürze Online-Händler wie Amazon und eBay bekommen Konkurrenz.

Das Schweizer E-Commerce-Unternehmen Digitec Galaxus will seinen Markt in Deutschland ausbauen.

Händler können hier ihr Sortiment gegen Provision unter eigenem Namen und ohne Grund- oder Initialgebühren verkaufen.

Dass die Marktführer im Online-Business – Amazon und eBay – irgendwann Konkurrenz bekommen würden, war absehbar. Nun versucht ein Anbieter aus der Schweiz sein Angebot in Deutschland auszubauen und möglicherweise die Online-Giganten ihren Plätzen zu verweisen.

Digitec Galaxus heißt der Schweizer Marktführer im Online-Business, der einen neuen Service nach Deutschland mitbringt.

Wie Galaxus auf seiner Webseite ankündigte, wolle das Unternehmen sein Händlerprogramm, dass in der Schweiz seit 2016 erfolgreich läuft, auch in Deutschland ausbauen. Das bedeute, dass in Zukunft Händler ihr Sortiment unter eigenem Namen und ohne Grund- oder Initialgebühren über das Unternehmen verkaufen können, schreibt Galaxus weiter. Die Händler zahlen lediglich eine Provision pro Verkauf an das Unternehmen.

Wie sieht das System von Galaxus aus?

Rund fünf Millionen Produkte werden auf dem virtuellen Marktplatz von Galaxus angeboten. Hierbei macht den großen Erfolg des Schweizer Unternehmens vor allem das Händlerprogramm aus. Fast die Hälfte der beworbenen Produkte käme durch die Partner:innen über den Marktplatz ins Sortiment. Zudem würden sich rund 20 Prozent der Produkte bei Digitec Galaxus mit Angeboten der Marktplatzpartner:innen überschneiden.

In der Schweiz arbeitet der E-Commerce-Händler mittlerweile mit 400 Partner:innen zusammen. Somit sei Galaxus nach eigenen Angaben größter Online-Händler des Landes.

Kuratiertes Händlerprogramm soll den Unterschied bringen

"Unsere Händler sind handverlesen und müssen zur Marke Galaxus passen. Galaxus ist keine unübersichtliche Sammelbörse, auch können sich Händler keinen prominenten Platz im Shop erkaufen. Bei Galaxus pflegen wir die Produkte nach kundenfreundlicher Logik ein", erklärt Simon De Toffol, Business Engineer bei Digitec Galaxus. Daher setze Galaxus vor allem auf ein kuratiertes Händlerprogramm. Dieses System unterscheide Galaxus von Amazon oder Ebay.

Im Gegenzug profitierten die Händler:innen von Galaxus‘ Image als auch der großen Reichweite und das Unternehmen selbst kann sein Angebot über alle Kategorien ausbauen. So können über den Online-Marktplatz nicht nur Elektronik, Möbel oder Mode verkauft und erworben werden, sondern auch Spielzeug oder Haushaltswaren bis hin zu Supermarkt-Produkten.

"Auch in Deutschland ist Galaxus nach nur drei Jahren zu einer relevanten Größe herangewachsen und wir möchten unser Händlerprogramm daher auch hiesigen Partnern anbieten", bekräftigt De Toffol in der Mitteilung.

Bisher ist Galaxus in Deutschland zwar noch nicht so bekannt wie Amazon oder eBay. Dennoch konnte das Schweizer Unternehmen in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen, wie die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" (HNA) schreibt. So seien im Jahr 2021 rund 100 Millionen Euro Umsatz alleine in Deutschland erzielt worden.