Ansage von Grönlands Regierungschef: USA bekommen unsere Insel nicht

Grönlands neuer Regierungschef Jens-Frederik Nielsen weist die Besitzansprüche von US-Präsident Donald Trump entschieden zurück und betont die Unabhängigkeit der Insel.

Das Wichtigste in Kürze Nielsen erklärt auf Facebook, dass Grönland niemandem gehöre und die USA die Insel nicht bekommen werden.

Trump bekräftigt in einem Interview seine Absicht, Grönland zu erwerben und schloss dabei auch militärische Maßnahmen nicht aus.

Nielsen ruft die Bevölkerung dazu auf, gelassen zu bleiben und betont, dass Grönland allein über seine Zukunft entscheidet.

Jens-Frederik Nielsen, der frisch gewählte Regierungschef Grönlands, hat die Besitzansprüche von US-Präsident Donald Trump entschieden zurückgewiesen. Auf Facebook bezog er deutlich Stellung: Trump behaupte zwar, Grönland zu bekommen, doch Nielsen stellte klar:

Lassen Sie mich das klar sagen: Die USA bekommen Grönland nicht. Wir gehören niemand anderem. Wir bestimmen selbst über unsere Zukunft. Jens-Frederik Nielsen

Trump hingegen bekräftigte seine Haltung am Wochenende erneut. In einem Telefoninterview mit NBC sagte er: "Wir werden Grönland bekommen. Ja, 100 Prozent." Er deutete an, dass dies möglicherweise ohne militärische Gewalt geschehen könne, ließ jedoch alle Optionen offen: "Es gibt eine gute Möglichkeit, dass wir es ohne militärische Gewalt tun können", betonte er, fügte jedoch hinzu, dass er nichts ausschließe.

Auf die Frage, welche Botschaft ein Erwerb Grönlands an Russland und den Rest der Welt senden würde, antwortete er laut NBC: "Darüber denke ich wirklich nicht nach. Es ist mir eigentlich egal." Seiner Meinung nach gehe es um internationalen Frieden, Sicherheit und Stärke.

Nielsen: Grönland gehört seinen Bewohnern

Nielsen forderte die Bürger:innen Grönlands auf, besonnen auf Trumps Aussagen zu reagieren. "Wir sollten nicht aus Angst reagieren. Wir sollten mit Ruhe, Würde und Zusammenhalt reagieren", schrieb der erst vor wenigen Tagen ins Amt gekommene Politiker der sozialliberalen Partei Demokraatit. Nielsen steht einer breiten Koalition vor, die vier von fünf Fraktionen im Parlament vereint.

Abschließend betonte der 33-Jährige, dass Grönland einzig seinen Bewohner:innen gehöre: "So war es gestern. So ist es heute. Und so wird es auch in Zukunft sein."

Bereits vergangene Woche hatte der US-Präsident gesagt: "Wir müssen Grönland haben." Ungefähr zeitgleich stattete sein Vizepräsident J.D. Vance einem US-Militärstützpunkt auf Grönland einen Besuch ab und kritisierte die dänische Regierung scharf.

Grönland ist offiziell Teil des Königreichs Dänemark, besitzt jedoch weitreichende Autonomie innerhalb der dänischen Reichsgemeinschaft. Die Insel hat rund 57.000 Einwohner:innen.