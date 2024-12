Assads Luxus-Fuhrpark: Rebellen in Syrien entdecken Autos im Wert von 50 Millionen Euro

Der ehemalige Machthaber Baschar al-Assad hat Syrien in Richtung Moskau verlassen. Nun kursiert ein Clip, der seinen luxuriösen Fuhrpark zeigen soll, in den sozialen Medien. Dieser soll etwa 50 Millionen Euro wert sein.

Die Rebellen um die islamistische Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) haben gesiegt, Baschar al-Assad hat Syrien in Richtung Russland verlassen. Nach der Flucht des ehemaligen Machthabers kursiert auf Social Media ein Video, das Assads luxuriösen Fuhrpark zeigen soll. Rebellen sollen ihn in der Nähe des Haupt-Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Damaskus entdeckt haben, wie "Spiegel Online" berichtet. CNN hat den Clip nach eigenen Angaben bereits verifiziert.

In dem 41-sekündigen Video sind mehr als 40 Luxusautos zu sehen: Sportwagen, Limousinen, SUVs. Unter anderem zeigt der Clip einen Ferrari F50, laut CNN ist der Sportwagen rund drei Millionen US-Dollar (rund 2,8 Millionen Euro) wert.

Zu den weiteren Autos zählen ein Rolls-Royce, ein Bentley sowie ein Lamborghini. Zudem hatte Assad offenbar auch ein Faible für deutsche Autos, so lassen sich auch Modelle von Mercedes, BMW und Audi identifizieren.

Der Gesamtwert des Fuhrparks wird auf etwa fünfzig Millionen Euro geschätzt. Zeitgleich leben zahlreiche Syrer:innen in großer Armut. Etwa 90 Prozent sollen es zuletzt gewesen sein.

