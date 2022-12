Ausschreitungen nach WM-Halbfinale: 14-Jähriger stirbt

Frankreich gegen Marokko sorgte für ordentlich Zündstoff. In Belgien und Frankreich kam es nach dem Spiel zu Ausschreitungen. Das Resultat: Hundert Festnahmen und ein Toter.

Anzeige

WM-Halbfinale bei der WM in Katar: Frankreich schlägt Marokko. Nach der Niederlage Marokkos kam es in Belgien und Frankreich zu Ausschreitungen. Im südfranzösischen Montpellier starb ein 14-Jähriger. Am Rande einer Fan-Party wurde er von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Wie die Behörden in Montpellier mitteilten, habe das Auto den Jugendlichen am Mittwochabend (14. Dezember) mit voller Wucht erfasst. Der Fahrer habe die Flucht ergriffen und der Junge sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Dort erlag er seinen Verletzungen. Das Auto wurde wohl später verlassen aufgefunden und beschlagnahmt.

Die Polizei wurde angegriffen

In Montpellier war es zu Ausschreitungen zwischen Marokko-Fans und Frankreich-Fans gekommen. Die Gruppen bewarfen sich Berichten zufolge mit Feuerwerkskörpern.

In Brüssel kam es zu Zusammenstößen zwischen Marokko-Fans und der Polizei. Die Polizei nahm rund 100 Menschen fest. Die Straftaten: Störung der öffentlichen Ordnung, Beschädigung von zwei Polizeifahrzeugen und Besitz von verbotenen Feuerwerkskörpern. Das hatte die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung der Polizei berichtet.

Verwendete Quellen: