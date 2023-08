Australien: 13 Kinder aus den Fängen von Pädophilenring befreit

In Australien soll ein Schlag gegen einen Pädophilenring gelungen sein: Es konnten wohl 13 Minderjährige befreit werden - 19 mutmaßliche Täter sollen in diesem Zusammenhang bereits wegen Kindesmissbrauch angeklagt worden sein.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) sich auf die australische Bundespolizei AFP bezieht, soll es zu einer Befreiung von insgesamt 13 Minderjährigen gekommen sein, die Opfer eines Pädophilenrings gewesen sein sollen. Zusätzlich konnten nach Angaben bereits 19 Männer im Alter zwischen 32 und 81 Jahren wegen Kindesmissbrauchs angeklagt werden.

Im Video: Kinderschutz in Social Media - "Pädophile können nachvollziehen, wo sie wohnen"

Videos von missbrauchten Kindern im Darknet angeboten und getauscht

Dank eines Hinweises des FBI an Ermittler:innen konnte in Australien ein groß angelegter Kindesmissbrauch aufgedeckt werden. So soll bereits seit letztem Jahr gegen mehrere Männer ermittelt werden, die Videos von missbrauchten Kindern im Darknet anboten und tauschten. Nun sollen insgesamt 13 Kinder befreit worden sein. In den USA selbst sollen bereits 79 Verdächtige wegen einer möglichen Beteiligung an diesem Netzwerk verhaftet worden sein.

Der Schlag gegen das Netzwerk in Australien gelang einer Sonderkommission unter dem Namen "Operation Bakis". Einige der Angeklagten sollen beschuldigt worden sein, eigene Missbrauchsdarstellungen für das Netzwerk produziert zu haben. Auffällig sei, dass viele Beschuldigte Expertenwissen in Sachen Informationstechnologie hätten.