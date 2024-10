Auto überschlägt sich: Tödlicher Verkehrsunfall in Berlin-Altglienicke

Ein Auto hat sich in Berlin-Altglienicke überschlagen. Dessen Fahrer ist gestorben.

Ein Mann hat sich in Berlin-Altglienicke mit seinem Auto überschlagen und ist an den Verletzungen noch am Unfallort gestorben. Der 22-Jährige war in sein Fahrzeug eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Es sei den Rettungskräften nicht gelungen, den Schwerverletzten noch lebend aus dem Unfallwagen zu bergen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann am frühen Sonntagmorgen (27. Oktober) auf der Germanenstraße in Richtung Wendenstraße, als er kurz nach der Einmündung Frankenstraße aus noch ungeklärter Ursache rechts den Bordstein berührte. Der Wagen sei von der Fahrbahn abgekommen, gegen zwei Straßenbäume geprallt und an einem Gartentor zum Stehen gekommen. Die Germanenstraße war wegen des Unfalls fast sechs Stunden gesperrt.