Baerbock sagt Termine bei UN-Klimakonferenz ab - das ist der Grund

Eigentlich wollte die deutsche Außenministerin heute unter anderem eine Rede vor dem Plenum der Weltklimakonferenz halten. Eine Krankheit durchkreuzt jedoch die Pläne.

Nach ihrer Ankunft in Aserbaidschan hat Außenministerin Annalena Baerbock krankheitsbedingt Termine an ihrem ersten Tag auf der UN-Klimakonferenz abgesagt. "Die Ministerin ist erkrankt und wird heute erst einmal keine Termine wahrnehmen", hieß es am Mittwochmorgen (20. November) aus Kreisen der deutschen Delegation. Die Grünen-Politikerin war am Vorabend gelandet und wollte unter anderem bilaterale Gespräche führen, vor dem Plenum reden sowie eine Pressekonferenz abhalten.

In Aserbaidschan wolle sie "Klimakoalitionen über Kontinente hinweg" bilden, hatte die Grünen-Politikerin vor ihrer Abreise erklärt. Die Verhandlungen der Vertreter aus rund 200 Staaten, die um zusätzliche Klimahilfen an arme Staaten in Billionenhöhe ringen, nannte sie "alles andere als einfach". Es bleibe in den nächsten Tagen noch sehr viel zu tun.

Das Mammuttreffen in Baku ist in eine kritische Phase getreten, verhandelt wird über eine Aufstockung der Klimahilfen für arme Länder. Die zweiwöchige Konferenz soll planmäßig am Freitag (22. November) enden.