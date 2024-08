Bandenkrieg: Kopenhagener Polizei kontrolliert verstärkt

In Dänemark bereitet sich die Polizei mit einem größeren Kontrollaufgebot in der Hauptstadt Kopenhagen auf einen Bandenkrieg vor. Die verstärkte Polizeipräsenz soll demnach brutale Konflikte zwischen den Gruppen einschränken.

Wegen eines mutmaßlichen Bandenkriegs in Kopenhagen erhält die Polizei in der dänischen Hauptstadt Verstärkung aus umliegenden Bezirken. Das meldete die Nachrichtenagentur Ritzau. Die Ermittler hatten zuvor zwei Zonen in der Stadt ausgewiesen, in denen in den kommenden Wochen verstärkt kontrolliert werden soll.

Die Polizei gehe davon aus, dass es einen gewalttätigen Konflikt zwischen zwei kriminellen Gruppen gebe, eine davon sei im Stadtbezirk Indre Nørrebro angesiedelt, die andere werde vom Ausland kontrolliert, hieß es in einer Mitteilung. In mehreren Bezirken soll mit verstärkter Polizeipräsenz verhindert werden, dass es zu weiteren Straftaten kommt.

Befürchtet wird ein Überschwappen der Gewalt aus Schweden, das schon seit Jahren mit brutalen Konflikten zwischen Mitgliedern verfeindeter Gangs zu kämpfen hat, die vor allem vom Drogengeschäft profitieren.