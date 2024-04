Großeinsatz im iranischen Konsulat in Paris: Laut übereinstimmenden Medienberichten drohte ein Mann, sich in die Luft zu sprengen. Inzwischen wurde er wohl festgenommen.

Anzeige

Wegen einer möglichen Bedrohungslage ist die französische Polizei am iranischen Konsulat in Paris im Einsatz. Ein Zeuge habe angegeben, gegen 11.00 Uhr einen Mann mit einer Granate oder einem Sprengstoffgürtel gesehen zu haben, der das Konsulat betreten habe. Eine Spezialeinheit der Polizei sei im Einsatz und das Gebiet abgesperrt. Auf Fernsehbildern waren zahlreiche Polizisten zu sehen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters drohte der Mann damit, sich in die Luft zu sprengen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie "Le Parisien" unter Berufung auf eine Quelle bei der Polizei berichtet, wurde der Mann gegen 14.45 Uhr festgenommen. Aktuell laufe noch eine Durchsuchung der Räumlichkeiten. Eine nahe gelegene Metro-Station wurde geschlossen, der Verkehr auf zwei Metro-Linien eingestellt.