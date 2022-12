"Bedrohungslage": Polizei räumt Düsseldorfer Weihnachtsmärkte

Die Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer Innenstadt wurden geräumt und geschlossen. Hintergrund sei eine "abstrakte Bedrohungslage", so die Polizei.

Anzeige

In der Düsseldorfer Innenstadt wurden sämtliche Weihnachtsmärkte abgesagt, wie die "Bild" berichtet. Was die "abstrakte Bedrohungslage" im Detail meint, ist nicht klar.

Ein Anrufer soll laut "Bild" gedroht haben, mit einem Laster in den Weihnachtsmarkt am Düsseldorfer Rathaus zu rasen. Bei der Polizei wurde demnach sicherheitshalber Vollalarmierung ausgelöst. Das SEK soll im Einsatz oder in Bereitschaft sein.

Polizei: Keine akute Gefahr

Die "Rheinische Post" (RP) hat andere Informationen: Laut "RP" soll von einer Bombendrohung die Rede sein. Politiker hätten berichtet, dass Einsatzkräfte der Polizei in eine Sitzung im Rathaus gekommen seien und die Anwesenden aufgefordert hätten, das Gebäude zu räumen. Laut Bericht des WDR sei das Rathaus nicht geräumt worden. Dem Sender zufolge spreche die Polizei von einer "abstrakten Sicherheitsstörung", sie mache aber keine konkreten Angaben zur Art der Bedrohung.

Alle Märkte in der Düsseldorfer Innenstadt sollen geschlossen worden sein und dürfen wohl nicht betreten werden. Die Polizei habe sich wegen der abstrakten Drohung von außen entschlossen, die Weihnachtsmärkte sicherheitshalber zu schließen. "Sicherheit muss Vorrang haben" betonte der Sprecher. Eine akute Gefahr bestehe aber nicht.

Verwendete Quellen: