Bei Frage nach Frauenrechten: Trump behauptet, Journalistin nicht verstehen zu können

Eine Frage zu Frauenrechten in Afghanistan will der US-Präsident offenbar nicht beantworten. Stattdessen gibt er an, die Reporterin nicht verstanden zu haben - und wünscht ihr "viel Glück".

Anstatt auf die Frage einer afghanischen Journalistin zu antworten, hat US-Präsident Donald Trump während einer Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu den Akzent der Reporterin kritisiert.

"Das einzige Problem ist, dass ich kein Wort verstehe"

Sie hatte den Republikaner durchaus gut verständlich gefragt, wie er sich die Zukunft Afghanistans – konkret die von Frauen – vorstelle. Trump entgegnete: "Es fällt mir etwas schwer, Sie zu verstehen."

Trump bat die Journalistin aber nicht, die Frage zu wiederholen, sondern fügte hinzu: "Woher kommen Sie? Eigentlich haben Sie eine schöne Stimme und einen schönen Akzent. Das einzige Problem ist, dass ich kein Wort verstehe. Aber ich werde das hier sagen: viel Glück. Leben Sie in Frieden."

Nach dem Abzug der US-Truppen im Jahr 2021 übernahmen die Taliban die Kontrolle in Afghanistan. Seither zeigen sich Menschenrechtsorganisationen besonders besorgt über die drastische Einschränkung der Frauenrechte in dem Land. Mädchen und Frauen wurden von Universitäten und weiterführenden Schulen ausgeschlossen, was zur weitgehenden internationalen Isolation Afghanistans beitrug.