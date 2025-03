Bei Trumps Rede: Demokrat aus Saal geführt

US-Präsident Donald Trump feiert seine ersten Wochen im Amt als historisch erfolgreich. Während er ein beispielloses Comeback Amerikas verkündet, kommt es im Parlament zu Protesten der Demokraten.

Das Wichtigste in Kürze Trump bezeichnet seine ersten Wochen als Präsident als die erfolgreichsten in der Geschichte der USA.

Ein demokratischer Abgeordneter wird wegen Zwischenrufen aus dem Saal geführt.

Trump kritisiert die Demokraten dafür, dass sie ihm selbst bei größten Errungenschaften keine Anerkennung zollen.

US-Präsident Donald Trump hat seine ersten Wochen im Amt als außergewöhnlich erfolgreich beschrieben. "Amerika ist zurück", erklärte er in einer Rede vor beiden Kammern des US-Parlaments. Seit seiner Vereidigung habe er "schnell und unnachgiebig gehandelt, um die großartigste und erfolgreichste Ära in der Geschichte unseres Landes einzuläuten", so der 78-Jährige. Nach nur 43 Tagen im Amt sieht er seine Regierung bereits als effizienter an als viele Vorgänger in mehreren Amtszeiten:

Wir haben in 43 Tagen mehr erreicht als die meisten Regierungen in vier oder acht Jahren - und wir fangen gerade erst an. Donald Trump

Trump betonte, dass Amerikas Selbstvertrauen zurückgekehrt sei und schwärmte vom neuen Aufbruch: "Der amerikanische Traum kommt zurück - größer und besser als je zuvor." Sein Land stehe vor einem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufschwung, der weltweit beispiellos sei.

Unser Land steht vor einem Comeback, wie es die Welt noch nie gesehen hat und vielleicht auch nie wieder sehen wird. Donald Trump

Abgeordneter der Demokraten aus Saal geführt

Nicht alle im Saal teilten Trumps Begeisterung. Der demokratische Abgeordnete Al Green aus Texas störte die Rede mit Zwischenrufen, als Trump erklärte, er habe bei der Wahl ein klares Mandat für tiefgreifende Reformen erhalten. "Trump hat kein Mandat!", rief Green wiederholt, bevor er von Sicherheitskräften aus dem Saal eskortiert wurde.

Später stellte er klar, dass er sich auf Trumps Pläne zur Kürzung des Gesundheitsprogramms Medicaid bezog: Die Menschen sollten wissen, dass es Widerstand gegen die Politik des Präsidenten gebe.

US-Präsident Donald Trump spricht vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses im Kapitol. © Alex Brandon/AP/dpa

Trump zeigte sich verärgert über die Reaktion der Demokraten im Kongress. Keine Errungenschaft, egal wie bedeutend, könne sie dazu bringen, ihm Anerkennung zu zollen, klagte er. "Das würde selbst dann gelten, wenn ich die schlimmste Krankheit auf der Welt heilen oder die Kriminalität auf das niedrigste Niveau aller Zeiten senken sollte."

Er bezeichnete dies als "sehr traurig" und kritisierte die politische Spaltung. Während seine republikanischen Anhänger:innen ihn mit Applaus und "USA"-Rufen feierten, hielten sich die Demokraten demonstrativ zurück und hielten Protestschilder hoch, die unter anderem den Erhalt von Medicaid und die Unterstützung von Veteranen forderten.

Seit seiner Vereidigung am 20. Januar als 47. Präsident der Vereinigten Staaten hat Trump immer wieder politische Konventionen gebrochen und mit kontroversen Entscheidungen für Aufsehen gesorgt - sowohl in den USA als auch weltweit.