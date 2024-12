Lilly Forgách kannten viele aus dem Fernsehen. In Krimis und in Filmen war die gebürtige Regensburgerin zu sehen. In München spielte sie zudem Theater. Nun ist sie nach kurzer Krankheit gestorben.

Die Theater- und Fernsehschauspielerin Lilly Forgách ist nach kurzer schwerer Krankheit in München gestorben. Nach einem Hirnschlag sei sie zwölf Wochen im Koma gelegen und am Sonntag (8. Dezember) friedlich eingeschlafen, teilte ihre Familie auf Facebook mit.

Die 58-Jährige ist bekannt aus Filmen und Serien wie "Himmel, Herrgott, Sakrament", "Servus Euer Ehren" oder "Watzmann ermittelt". Am Metropoltheater in München gehörte die gebürtige Regensburgerin zum Ensemble und spielte etwa in der Literaturadaption "Das achte Leben" nach einem Roman Nino Haratischwili.

Die vielbeschäftigte Schauspielerin mit einem großen Freundes- und Bekanntenkreis sei mitten aus dem Leben gerissen worden, sagte ihre Agentin Beate Mittermayer der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Ihren neuesten Film habe Forgách noch gar nicht gesehen. "Sievers und das Geisterhaus" aus der Krimireihe "Nord Nord Mord" soll am 23. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF laufen.