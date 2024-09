Schwalben fallen in München massenhaft vom Himmel

Es hört sich nicht nur gruselig an, es ist auch so: In München beobachten alle Tierschutzorganisationen derzeit ein massenhaftes Problem bei Schwalben.

Wie der Tierschutzverein München e.V. in einer Pressemitteilung berichtet, herrscht in und um die bayerische Landeshauptstadt ein furchtbares Schwalben-Drama. Überall sollen die Vögel völlig kraftlos, teilweise tot vom Himmel fallen.

Für viele Schwalben kommt jede Hilfe zu spät

Derzeit werden tagein und tagaus zwischen 100 und 200 Mehlschwalben auf der Wildtierstation des Tierschutzvereins München eingeliefert. Aufmerksame Tierschützer:innen versuchen zu helfen und bringen die völlig entkräfteten Tiere, die sie in Münchner Parks und auf den Straßen oder in Gärten finden, zur Station. Für viele der gefiederten Tiere ist es dann aber schon zu spät - sie verenden trotz fachkundiger Pflege.

Der aktuelle Wetterumschwung hat die Schwalben eiskalt erwischt

Grund für das Schwalbensterben soll der unerwartete Kälteeinbruch und der Dauerregen in den letzten Tagen sein. Mitten auf ihrem Weg in ihr Winterquartier nach Afrika sollen unzählige Schwalben vom Wetter überrascht worden sein - und damit auch ihre Nahrungsgrundlage wie Fluginsekten. Diese sollen plötzlich nicht mehr verfügbar gewesen sein. Zusammen mit dem eiskalten Regen sorgt das für ein qualvolles Erfrieren und Verhungern der Vögel.

"Wir sind entsetzt und verzweifelt! Wir wärmen und füttern durchgehend und müssen dennoch jeden Morgen tote Schwalben aufreihen. Es ist ein Bild des Grauens.", so der Abteilungsleiter der Wildtierstation des Münchner Tierheims Jacek Nitsch. Der Großteil der heimischen Vögel sei laut Tierschutzverein bereits unmittelbar oder in Vorstufe vom Aussterben bedroht. Das aktuelle Massensterben der Mehlschwalben soll das allgemeine Artensterben auf regionaler Ebene sogar noch in dramatischer Weise beschleunigen.

Klimawandel und intensive Landwirtschaft gefährden heimische Vögel

Die heimischen Vögel sind generell extrem gefährdet. Denn Klimawandel als auch intensive Landwirtschaft mit Pestiziden und Monokultur lassen die Nahrung immer weniger werden. Jede:r kann aber etwas tun: Geschwächte Schwalben sofort aufnehmen, behutsam aufwärmen und möglichst schnell zu einer professionellen Auffangstation wie im Münchner Tierheim bringen. Weiter bittet der Verein um Spenden, um seine Arbeit fortsetzen und möglichst vielen Tieren helfen zu können.