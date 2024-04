Bericht: Kokain in Supermärkten in Berlin und Brandenburg gefunden

In mehreren Supermärkten in Berlin und Brandenburg wurden laut einem Medienbericht größere Mengen von Kokain gefunden. Offenbar hatten Mitarbeitende das Rauschgift in den Waren entdeckt.

Mitarbeiter:innen von mehreren Supermärkten in Berlin und Brandenburg haben offenbar große Mengen Kokain in Waren entdeckt. Das berichtet "Bild" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Demnach seien allein in Brandenburg mindestens vier Discounter-Filialen betroffen.

Zwischen 20 und 100 Kilogramm je Supermarkt sollen entdeckt worden sein, so der Bericht. Weil die Polizei allerdings noch dabei ist, die Waren zu inspizieren, ist die Gesamtmenge unklar.

Mehr dazu in Kürze.