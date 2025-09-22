Anzeige
IT-Angriff

Berliner Flughafen nach Cyberattacke - Passagiere brauchen Geduld

  • Aktualisiert: 22.09.2025
  • 17:35 Uhr
  • dpa
Lange Warteschlangen in Berlin und Brüssel – der Cyberangriff auf Collins Aerospace sorgt weiter für Chaos bei der Abfertigung.
Lange Warteschlangen in Berlin und Brüssel – der Cyberangriff auf Collins Aerospace sorgt weiter für Chaos bei der Abfertigung.© Carsten Koall/dpa

Ein Hackerangriff auf einen IT-Dienstleister sorgt für Chaos an Europas Flughäfen. Besonders in Berlin und Brüssel verzögern sich viele Abflüge – für Passagiere heißt das: viel Geduld mitbringen.

Anzeige

Die Flughäfen in Berlin und Brüssel haben nach dem Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister für die Passagierabfertigung noch immer am meisten mit den Folgen zu kämpfen. Die Abflüge an beiden Flughäfen seien öfter verspätet als die von den ebenfalls betroffenen Flughäfen London Heathrow und Dublin, teilte die Flugsicherungs-Dachorganisation Eurocontrol auf dpa-Anfrage mit.

Nur 30 Prozent aller Flüge starteten demnach am Montagmorgen (22. September) von Berlin mit weniger als 15 Minuten Verspätung - in Brüssel waren es sogar nur 15 Prozent. Heathrow und Dublin lägen dagegen näher an den normalen Pünktlichkeitsraten für Abflüge, verzeichneten jedoch auch noch Störungen aufgrund von Problemen bei der Passagierabfertigung und der Gepäckabfertigung.

Der IT-Dienstleister Collins Aerospace war am Freitagabend (19. September) zur Zielscheibe eines Cyberangriffs geworden. Die Hintergründe blieben vorerst unklar. Wegen der Attacke meldeten vier europäische Flughäfen Probleme bei der Passagierabfertigung. Die anderen großen deutschen Flughäfen waren nicht betroffen.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Wirtschaftsforum in Wladiwostok
News

Gezielte Angriffe dank Partisanen: Wie die Ukraine Putins Flotte schwächt

  • 22.09.2025
  • 17:43 Uhr
US-Moderator Jimmy Kimmel
News

Nach Jimmy Kimmels TV-Aus: Disney-Satire geht im Netz viral

  • 22.09.2025
  • 17:19 Uhr
Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) will verstärkt gegen Missbrauch beim Bürgergeld vorgehen und plant neue Maßnahmen.
News

Bas kündigt "hartes Vorgehen" gegen Leistungsmissbrauch an

  • 22.09.2025
  • 17:18 Uhr
Fortsetzung Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung
News

Vater berichtet im Block-Prozess von massiven Ängsten der Kinder

  • 22.09.2025
  • 17:04 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250922-935-847181
News

Die Wiesn im Newsticker: Brand und Maßkrug-Attacke auf Oktoberfest

  • 22.09.2025
  • 16:52 Uhr
Bundespräsident Steinmeier in Vatikanstadt
News

Steinmeier lädt den Papst nach Berlin ein

  • 22.09.2025
  • 16:19 Uhr
Bundesverfassungsgericht
News

Neue Verfassungsrichterwahl – was diese Woche entscheidend ist

  • 22.09.2025
  • 16:13 Uhr
Die Ukraine hat eine neue Riesen-Drohne vorgestellt, die möglicherweise Putins Krim-Brücke nachhaltig attackieren könnte.
News

Kann neue ukrainische Unterwasser-Drohne Putins Krim-Brücke zerstören?

  • 22.09.2025
  • 15:08 Uhr
EVG-Chef Martin Burkert kündigt in Berlin Widerstand gegen die Personalpläne von Verkehrsminister Schnieder an.
News

EVG stellt sich gegen DB-Personalpläne - und will nicht für Palla stimmen

  • 22.09.2025
  • 14:49 Uhr
Jens Spahn
News

"Proof Me Wrong": Warum Jens Spahn Charlie Kirk als Vorbild sieht

  • 22.09.2025
  • 14:23 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 22. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 08:25

  • 04:19 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 19:55

  • 13:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 17:45

  • 11:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 19:55

  • 13:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 16:20

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 19:45

  • 25:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 18:00

  • 12:16 Min
  • Ab 12