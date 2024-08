 Betrunkener fährt in Wiesbaden durch Einbahnstraße - zwölf Autos kaputt, eine Person verletzt

Ein Autofahrer setzt sich unter Alkoholeinfluss ans Steuer - und rammt in Wiesbaden mehrere geparkte Fahrzeuge. Am Ende verletzt er auch einen Rollerfahrer.

Ein betrunkener 54-Jähriger ist in Wiesbaden (Hessen) mit seinem Auto mehrfach von der Straße abgekommen und hat dadurch zwölf geparkte Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Vorfall am Donnerstagnachmittag (22. August) eine Person leicht verletzt.

Rollerfahrer wurde leicht verletzt

Der Mann sei in einer Einbahnstraße links und rechts gegen geparkte Autos geprallt. Zuletzt blieb er den Angaben zufolge an einem Wagen hängen, drehte sich mit seinem Fahrzeug um die eigene Achse und erfasste dabei einen Rollerfahrer. Der 68-Jährige habe im Fall ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Autofahrer war nach Angaben der Polizei alkoholisiert. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, wie es in der Mitteilung hieß. Nach einer ersten Schätzung sei ein Sachschaden von 30.000 Euro entstanden.