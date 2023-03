Es fehlen Lehrer:innen, in der Digitalisierung hinken wir hinterher und in den Schulen herrscht "Bildungsungerechtigkeit": Deutschlands Bildungssystem steckt in der Krise.

Digitalisierung im Schulunterricht? Bisher leider noch immer die Ausnahme und nicht die Regel. Auch Lehrer:innen fehlen. Das Bildungssystem in Deutschland steckt in der Krise: Es gebe noch immer eine "Bildungsungerechtigkeit" in den Schulen, so Bildungsministerin Stark-Watzinger (FDP) im Gespräch mit ProSieben Newstime.

