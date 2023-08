Bodensee: 62-Jährige fällt und wird von Flaggenstock durchbohrt

Schwer verletzt wurde eine Frau in Immenstaad am Bodensee: Bei einem Sturz bohrte sich ein Flaggenstock in ihren Brustkorb.

Zu einem dramatischen Unfall kam es am Wochenende am Bodensee vor Immenstaad: Am Sonntagabend (13. August) stürzte eine Frau aus der Schweiz beim Übersteigen von einem Schlauchboot auf ein anderes.

Dabei sei sie so unglücklich gefallen, dass sich der Flaggenstock am Heck eines der Boote in ihren Brustkorb bohrte. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Der Flaggenstock aus Metall habe sich demnach unter der Achsel der 62-Jährigen in ihren Körper gebohrt.

Feuerwehr durchtrennt Flaggenstock

Ein per Rettungshubschrauber eingeflogener Notarzt versorgte die verletzte Frau an Bord des Bootes. An Land wartete die Freiwillige Feuerwehr Immenstaad und durchtrennte den Flaggenstock. Die schwer verletzte Schweizerin wurde mitsamt dem Gegenstand geborgen und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.