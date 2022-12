"Im Gefängnis bist Du niemand. Du bist eine Nummer. Meine war A2923EV“, sagt ein Mann, der mit der Vergangenheit abrechnet. Boris Becker spricht. Kurz nach seiner Rückkehr nach Deutschland stellt sich die deutsche Tennis-Legende in SAT.1 Fragen, die alle interessieren. Wie war sein Leben im englischen Gefängnis? Wie konnte es dazu kommen, dass er überhaupt ins Gefängnis musste? Was hat er ganz konkret besonders vermisst? Was überraschenderweise gar nicht? Was hat Boris Becker während seines Aufenthaltes im Gefängnis gelernt?

SAT.1 ändert für dieses Gespräch mit Boris Becker seine Primetime am Dienstag, 20. Dezember. Für die Sondersendung "SAT.1 Spezial. Boris Becker" führt SAT.1 das weltweit einzige Interview mit Boris Becker. Steven Gätjen fragt. Boris Becker antwortet. Er spricht Klartext, macht reinen Tisch, spricht offen und ehrlich. "Ich war eine Nummer. Und es interessiert sie einen Scheißdreck, wer Du bist", so der ehemalige Tennis-Star.

"Ich habe eine harte Lektion gelernt"

Er spricht über eine wichtige Erkenntnis während der Haft: "Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war. Ich habe eine harte Lektion gelernt. Eine sehr teure. Eine sehr schmerzhafte. Aber das Ganze hat mich etwas Wichtiges und Gutes gelehrt. Und manche Dinge passieren aus gutem Grund." Die letzten Stunden vor seiner Abschiebung nach Deutschland beschreibt Becker so: "Ich saß ab sechs Uhr in der Früh auf meiner Bettkante und hoffte, dass die Zellentür aufgeht. Sie kamen um halb acht, schlossen auf und fragten: Bist du fertig? Ich sagte: 'Los geht’s!' Ich hatte auch schon alles gepackt."

SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Boris Becker ist der vielleicht größte Held des deutschen Sports. Wir alle kennen die unfassbaren Höhen und die Niederschläge in seinem Leben. Boris Becker ist uns vertraut. SAT.1 wird nicht über ihn sprechen – sondern mit ihm. Ich freue mich, dass Boris Becker uns sein Vertrauen für das erste und weltweit einzige Interview nach der vielleicht schwersten Zeit in seinem Leben schenkt. Dafür ändern wir gerne unsere Prime Time am Dienstag."

"SAT.1 Spezial. Boris Becker" – am Dienstag, 20. Dezember 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Im Anschluss an das Interview zeigt SAT.1 die Dokumentationen "akte. Spezial: Boris Becker – Vom Helden zum Häftling" und "Boris Becker – Der Spieler".