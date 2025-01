Brief an den Nachfolger: Was Joe Biden Donald Trump geschrieben hat

US-Präsident Donald Trump hat den traditionellen Brief seines Vorgängers Joe Biden vor laufender Kamera im Weißen Haus gefunden. Mittlerweile hat er ihn gelesen und spricht darüber, was drin steht.

Der neue US-Präsident Donald Trump hat schon vielfach gezeigt, dass er von den Gepflogenheiten der US-Politik nicht viel hält, sein Vorgänger Joe Biden legt hingegen Wert auf politische Etikette. Traditionell schreibt der scheidende Präsident der Vereinigten Staaten seinem Nachfolger einen Brief zur Amtsübergabe, und so hat auch Biden in Schriftform einige Worte an Trump gerichtet.

Vor laufender Kamera hat der Republikaner Bidens Brief gefunden. Inzwischen hat der kürzlich vereidigte 47. Präsident der USA das Schreiben gelesen – und teilt der Welt den Inhalt mit.

