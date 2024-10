BSW verliert an Zustimmung - Union gleichauf mit der Ampel

Das Bündnis Sahra Wagenknecht verliert einer Umfrage zufolge an Zustimmung. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" büßte das BSW zwei Prozentpunkte ein.

Die Ampelkoalition hingegen ist zusammen so stark wie die Union.

Die AfD legt leicht zu.

Zuletzt ging es für die neu gegründete Partei Bündnis Sahra Wagenknecht in Wahlergebnissen und Umfragen stets bergauf. Nun ist dieser Höhenflug offenbar beendet. Im aktuellen Insa-Sonntagstrend vom 6. Oktober hat die Partei deutlich an Beliebtheit einbüßen müssen.

In der bundesweiten Erhebung im Auftrag der "BamS" verliert das BSW im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte und kommt nun auf acht Prozent. Bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst konnte sich die Partei aus dem Stand als drittstärkste Kraft in Thüringen (15,8 Prozent), Brandenburg (13,5 Prozent) und Sachsen (11,8 Prozent) etablieren.

Die Union verliert in der Insa-Umfrage ebenfalls an Zustimmung, bleibt mit 31 Prozent (-1) aber weiterhin klar vor der AfD. Die Höcke-Partei verbessert sich allerdings um einen Prozentpunkt auf nun 20 Prozent. Die Ampelparteien kommen zusammen lediglich auf 31 Prozent. Die SPD verbessert sich auf 16 Prozent (+1), während die Werte von Grünen (11 Prozent) und FDP (vier Prozent) unverändert blieben.

Bei der letzten Bundestagswahl hatten die Regierungsparteien zusammen noch 51,8 Prozent der Stimmen geholt. Für die Insa-Umfrage wurden vom 30. September bis zum 4. Oktober 1237 Personen nach ihrer Wahlabsicht befragt.