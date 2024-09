Cannabis auf der Wiesn? Diese Regel gilt auf dem Oktoberfest 2024

Es heißt wieder: "Hoch die Krüge, o'zapft is"! Ob auf der Wiesn auch feuchtfröhlich Cannabis geraucht werden darf? Dafür gibt es klare Regeln.

Anzeige

Es wird wieder zünftig auf der Theresienwiese in München. Das Oktoberfest 2024 öffnet seine Festzelte am Samstag (21. September). Millionen Besucher:innen aus aller Welt reisen für das Volksfest in der bayrischen Hauptstadt an, um zwischen Backhendl, Brezn und natürlich frischem Bier zu feiern. Aber ist neben den drei beliebten B's (Brezn, Backhendl und Bier) auch "Bubatz" - also Cannabis - auf der Wiesn erlaubt?

Diese Regel gilt in Bayern

Klare Antwort: Nein. Bayern hat das Kiffen auf Volksfesten und in Biergärten per Landesgesetz verboten. Zwar untersagt das Cannabisgesetz des Bundes sowieso das Kiffen in unmittelbarer Nähe von Minderjährigen, faktisch also auf Volksfesten, wo auch Kinder und Jugendliche unterwegs sind. Allerdings hatten Schausteller eine Regelungslücke in diesem Gesetz beklagt.

Das Bundesland Bayern unter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Joints jedoch einen klaren Riegel vorgeschoben. Wie die Münchner Polizei mitteilte, werde bei einem Verstoß ein Bußgeld bis zu 1.500 Euro verhängt.

Im Video: "Keine Macht den Drogen" - Söder wettert erneut gegen Cannabis-Legalisierung

Die Wiesn-Wirte begrüßen die strikte bayerische Regelung. Sie bringe Klarheit und erspare einen möglichen Disput mit kiffenden Gästen.

Anzeige

Anzeige