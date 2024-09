Oktoberfest startet: Wie schützt man sich vor Corona und der "Wiesn-Grippe"?

Das Oktoberfest startet bald. Wer dort ausgelassen feiert, setzt sich auch der Gefahr einer fiesen "Wiesn-Grippe" aus. Helfen Impfungen noch kurz vor knapp?

Das Wichtigste in Kürze Ende September startet in München nicht nur traditionell das Oktoberfest, sondern auch die "Wiesn-Grippen"-Saison.

Logisch, wenn man bedenkt, dass Millionen Menschen auf der Wiesn eng an eng im Bierzelt ausgelassen feiern.

Eine Grippeschutz- oder Covid-Impfung schützt aber nicht endgültig vor Ansteckung.

Ab dem 21. September heißt es in München wieder: "Die Krüge hoch!" Denn dann wird das Oktoberfest eröffnet, das jährlich Millionen Besucher:innen in die bayerische Landeshauptstadt zieht - und mit ihnen auch allerlei Krankheitserreger. Und die verursachen oftmals die in München altbekannte "Wiesn-Grippe".

Diese Krankheiten werden oft von der Wiesn mitgebracht

Neben der klassischen Erkältung kann dazu laut "BR24" auch die echte Grippe, also Influenza, sowie auch Sars-CoV-2 zählen. Für die beiden Fälle gibt es Impfstoffe. Ist es also ratsam, sich kurz vor der Wiesn noch impfen zu lassen, um einer fiesen Infektion zu entgehen?

"Unabhängig vom Oktoberfest gilt, dass ältere und chronisch kranke Menschen gegen Covid-19 und Influenza geimpft werden sollten", sagte Christoph Spinner, Leiter der Infektiologie des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München "BR24". Denn mithilfe der Impfungen soll ein schwerer Krankheitsverlauf verhindert werden, der vor allem diese Gruppen betrifft. Deshalb sollten sich laut dem "BR24"-Bericht auch etwa Menschen im Umfeld von chronisch kranken Personen impfen lassen.

Noch schnell vor der Wiesn impfen? Das sagt der Experte

Doch wer glaubt, mit dem kleinen Pieks übersteht man die Wiesn ganz ohne eine Ansteckung, irrt: Die beiden Impfungen schützen nicht vollständig davor. "BR24" zufolge reduziert die Corona-Impfung das Infektionsrisiko jedoch bereits um etwa die Hälfte. Da sich Grippeviren von Jahr zu Jahr verändern, schwankt der Infektionsschutz bei dieser Impfung demnach.

Außerdem hätte man im Vorhinein planen müssen: Laut Christoph Spinner tritt die Schutzwirkung nach etwa einer Woche und zehn Tagen nach der Impfung ein. "Das heißt, eine Impfung unmittelbar einen Tag vor dem Wiesn-Besuch hat keinen Effekt - eine Woche zuvor allerdings schon."

Wer diesen Zeitpunkt verpasst hat, sich aber dennoch unabhängig von der Wiesn impfen lassen möchte, dem rät Spinner zur Covid-19-Impfung im September oder Oktober. Für die Grippeschutzimpfung ist laut dem "BR24"-Bericht der November bis Anfang Dezember ein guter Zeitpunkt.

Wiesn-Grippe verhindern wird wohl schwer

Und wie kann man sich im Bierzelt sonst noch vor Infektionen schützen? Schließlich steht man eng beieinander, teilt sich vielleicht sogar eine Maß. Zaubertricks fürs Immunsystem gebe es aber nicht, erklärt Spinner. "Besonders bei der vorbeugenden Einnahme von Vitaminen oder anderen Präparaten konnte in randomisierten Studien nie nachgewiesen werden, dass Atemwegsinfektionen entsprechend verringert werden."

Die Empfehlung für an Atemwegsinfektionen erkrankten Personen lautet deshalb: Das Oktoberfest meiden, um andere nicht anzustecken. Ob das für passionierte Wiesn-Gänger:innen aber infrage kommt, darf angezweifelt werden.