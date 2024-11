Chaos auf Autobahn A9: Sattelzug kippt um und verteilt gefrorenes Fleisch

Nach einem Unfall kippt ein mit Fleisch beladener Lastwagen in Oberbayern um. Für Autofahrer bedeutet dies auf der A9 Stau.

Ein Sattelzug mit gefrorenem Fleisch an Bord ist auf der Autobahn 9 in Richtung München bei Lenting (Landkreis Eichstätt) umgekippt. Umfangreiche Bergungsmaßnahmen liefen an, die Autobahn wurde gesperrt. Der Verkehr staute sich nach Polizeiangaben auf mehreren Kilometern.

Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Sattelzug ein Auto, das in einer Baustelle gerade überholen wollte. Daraufhin verlor der 48 Jahre alter Sattelzugfahrer die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und kippte mit seinem Fahrzeug um. Der 48-Jährige und sein 35 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. Die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt.

Weil das Kühlaggregat beschädigt wurde und damit die Kühlkette für das Fleisch nicht aufrechterhalten werden konnte, müssen die 20 Tonnen Ware nun weggeworfen werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von rund 200.000 Euro.