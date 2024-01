Seit Jahrzehnten hält sich die Verschwörungstheorie, dass Elvis Presley in Wahrheit lebt. Jetzt könnte das sogar wahr werden. Zumindest soll er in einer neuen Show als Hologramm auf die Bühne zurückkehren.

Anzeige

Fans vom King of Rock'n'Roll wollen es seit den 1970er Jahren nicht wahrhaben, dass ihr Idol nicht mehr lebt. Jetzt könnte man diesen und Millionen anderen Menschen ein riesiges Geschenk machen: Elvis soll wieder zum Leben erweckt werden. Als Hologramm für eine neue Show in London.

Im Video: Neue Details zu Lisa Marie Presleys Tod enthüllt

Und nach der Premiere geht's für Elvis auf Tournee

Die Popgruppe ABBA war immer schon ihrer Zeit voraus. Im Jahr 2022 feierten sie Weltpremiere auf der Bühne - ohne physisch dabei gewesen zu sein. Es waren und sind lediglich ihre Hologramme, die seitdem ihre Fans begeistern und eine faszinierende Show nach der anderen abliefern. Nach diesem Vorbild soll nun auch Elvis auf die Bretter, die die Welt bedeuten, zurückkehren. In London wird eine neue Show mittels KI und Hologrammen angekündigt - mit Elvis als lebensgroßem digitalen Zwilling.

Heißen soll die mit Spannung erwartete Show "Elvis Evolution". Zu sehen sein soll dabei der Aufstieg des Sängers zu Weltruhm und seine kulturelle Bedeutung in den 1950er und 1960er Jahren, wie "Deutschlandfunk Kultur" mitteilt. Nach der Premiere im November in London ist geplant, den King weiter auf große Tournee zu schicken: Er soll auch in Las Vegas, Tokio und Berlin auf der Bühne stehen.

Anzeige

Anzeige