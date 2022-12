Im Overtime-Sieg gegen New York: Doncic bricht Nowitzkis Rekord

Luka Doncic von den Dallas Mavericks führte sein Team gegen die New York Knicks mit einem Punktestand von 126:121 zum Sieg. Er schreibt nebenbei Geschichte.

Das Wichtigste in Kürze Dallas Mavericks siegen über New York Knicks.

Punktestand am Spielende 126:121.

Luka Doncic schreibt Geschichte mit 60 Punkten, 21 Rebounds und zehn Assists.

Luka Doncic führte die Dallas Mavericks zum Overtime-Sieg über die New York Knicks und schrieb dabei NBA-Geschichte, wie der "Kicker" berichtet. Die Dallas Mavericks führten am Ende mit einem Punktestand von 126:121. Dallas feierte an diesem Abend seinen vierten Sieg in Serie und unterstrich somit die Playoff-Ambitionen.

33 entscheidende Sekunden

33 Sekunden vor Ablauf des vierten Viertels führten noch die New York Knicks mit neun Punkten Vorsprung - 103:112. In den vergangenen 20 Spielzeiten gelang es keinem NBA-Team einen Rückstand von neun Punkten aufzuholen bei 35 oder weniger verbleibenden Sekunden.

Hoffnung gaben Christian Wood und Spencer Dinwiddie (25 Punkte) mit ihren Dreiern sowie der 2,01 m große Luka Doncic mit einem "and 1" - ein Korb plus anschließender Freiwurf. Miles Brigdes brachte sieben Sekunden vor Schluss das 115:112 auf der Anzeigetafel. Doncic machte den Ausgleich aus der Halbdistanz zum 115:115.

In der Overtime erzielte der MVP-Anwärter Doncic nochmals sieben Punkte. Doncics siebtes Triple-Double in der laufenden Saison stand nun schon "längst in den Büchern", wie der "kicker" schreibt.

Luka Doncic schreibt Geschichte

Doncic erzielte 60 Punkte, 21 Rebounds und zehn Assists. Dies hatte zuvor noch kein anderer Spieler geschafft. Lediglich James Harden erzielte in der Vergangenheit einen 60-Punkte-Triple-Double. Sowohl für Doncic als auch für die Dallas Mavericks sind 60 Punkte ein Bestwert. Erst vor wenigen Tagen hatten sie Dirk Nowitzki mit einer Statue geehrt. Er hielt den Rekord bisher mit 53 Punkten in einem Spiel.

