Detmold: Vermisste Frau tot unter Terrasse - Leiche des Ehemannes entdeckt

Da sie seit Tagen nicht von ihr gehört haben, melden Angehörige eine Frau bei der Polizei als vermisst. Die findet wenig später die Leiche.

Die Leiche einer 32-Jährigen ist vergraben unter ihrer eigenen Terrasse in Detmold aufgefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, war die Frau zuvor als vermisst gemeldet worden. Ihr im dringenden Tatverdacht stehender Ehemann sei am Montagabend ebenfalls tot in einer Bielefelder Wohnung aufgefunden worden. Er hatte sich das Leben genommen.

Am Sonntagabend (29. September) hatten Angehörige die Frau bei der Polizei als vermisst gemeldet, da sie bereits seit über einer Woche keinen Kontakt mehr zu ihr hatten. Ihr 37 Jahre alter Ehemann hatte den ausbleibenden Kontakt auf Nachfrage widersprüchlich beantwortet, hieß es. Montag fanden Ermittler dann die Leiche der Frau vergraben unter der Terrasse ihrer Wohnung. Ihre Obduktion ergab, dass sie durch eine Gewalteinwirkung gegen den Hals verstarb. Nun ermittelt eine Mordkommission.

Hinweis: Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden und Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Unter den kostenlosen Telefonnummern 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 erhalten Sie jederzeit professionelle Hilfe, um Auswege aus schwierigen Situationen zu finden. Mit der Telefonseelsorge können Sie auch mailen, chatten oder persönlich in die Beratung kommen.