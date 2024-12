Vor 14 Monaten mysteriös verschwunden: Deutsche Cessna mit Leiche in Nordsee entdeckt

Ein Hamburger Pilot wollte im September 2023 von Schleswig-Holstein nach Bayern fliegen. Dort kommt er aber nie an. Jetzt wurde sein Flieger vor Schottland gefunden.

Das Wichtigste in Kürze Eine seit 14 Monaten vermisstes deutsches Kleinflugzeug ist in der Nordsee entdeckt worden.

An Bord des Wracks befanden sich menschliche Überreste.

Pilot Jochen B. wollte seinerzeit von Schleswig-Holstein nach Bayern fliegen, steuerte aber in die andere Richtung.

Ein seit 14 Monaten verschwundenes deutsches Kleinflugzeug ist in der Nordsee in der Nähe der schottischen Shetlandinseln entdeckt worden. In dem Wrack, das von einem Fischer am vergangenen Woichenende gefunden wurde, waren menschliche Überreste. Ob es sich dabei um den 62-jährigen Piloten aus Hamburg handelt, muss nun untersucht werden.

Am 30. September 2023 vom Radar verschwunden

Wie der Sender Sky News unter Berufung auf die britische Flugverkehrsbehörde "Air Accidents Investigation Branch" (AAIB) berichtet, handelt es sich bei der Maschine um eine in Deutschland registrierte Cessna 172. Das Wrack hatte sich demnach nordöstlich der Stadt Lerwick im Netz eines Fischers verfangen und war von diesem an Land gezogen worden.

Die Cessna war am 30. September 2023 über der Nordsee verschwunden. An Bord der Maschine befand sich laut Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) der in Hamburg lebende Jochen B. Er startete demnach vom Flugplatz Uetersen-Heist in Schleswig-Holstein aus und wollte nach Bayreuth in Bayern fliegen, um Verwandte zu besuchen.

Pilot wollte seine Frau nicht mitnehmen

Der BFU zufolge flog der Pilot aber nicht in Richtung Süden, sondern in nordwestliche Richtung. Nach rund sechs Stunden sei der Kontakt etwa 70 Seemeilen südöstlich der Shetlandinseln abgebrochen. Am Tag darauf meldete der Cessna-Eigentümer sein Flugzeug als vermisst, da sich Jochen B. nicht meldete. Laut dem Bericht der Bundesstelle hatte B. ausdrücklich um eine Maschine mit Autopilot gebeten. Seiner Frau habe er am Morgen des Abflugs gesagt, dass sie nicht mit ihm fliegen könne. Wie die "Bild" berichtet, war Jochen B. ein erfahrener Pilot. So sei er 2009 von Hamburg aus nach Kapstadt in Südafrika geflogen.