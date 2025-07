Waldbrände im Newsticker: "Größter Waldbrand seit mehr als 30 Jahren" im Thüringer Forst

Vor 1 Stunde

Thüringen Forst: Größter Waldbrand seit mehr als 30 Jahren

Der Waldbrand auf der Saalfelder Höhe in Südthüringen hat laut einem Experten ein Ausmaß erreicht, das in dem Bundesland seit mehr als 30 Jahren nicht mehr erfasst wurde. Zwar müssten noch die genauen Zahlen zum Umfang des am Mittwoch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ausgebrochenen Feuers abgewartet werden, sagte Horst Sproßmann, Pressesprecher des Landesforstbetriebs Thüringen Forst. "Aber unabhängig davon, es ist mit Abstand die größte Waldbrandfläche, die wir überhaupt seit 1993 in Thüringen haben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Einsatzkräfte in Thürigen besprechen sich im Feuerwehrhaus. © Jacob Schröter/dpa

Mindestens 250 Hektar Waldfläche sind laut Landratsamt nahe der Gemeinde Gösseldorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) von dem Feuer betroffen. Die genauen Zahlen können sich noch ändern. Die Lage ist laut Landratsamt noch nicht unter Kontrolle.

Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr lag die Fläche aller von Waldbränden betroffenen Areale in Thüringen bei 35 Hektar. In den jüngeren vergangenen Jahren lag die Zahl meist etwas darunter, so Sproßmann. Das seien die Dimensionen, an die man in Thüringen gewöhnt sei. "Das, was wir da heute beziehungsweise gestern erlebt haben, das ist schon heftig", sagte Sproßmann mit Blick auf das Feuer auf der Saalfelder Höhe.