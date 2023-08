Deutscher Staatsbürger wegen mutmaßlicher Spionage für Russland verhaftet

In Koblenz ist ein deutscher Staatsbürger und Mitarbeiter der Bundeswehr wegen des Verdachts der Spionage für Russland festgenommen worden. Das teilte der Generalbundesanwalt mit.

Einem Mitarbeiter des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr wird von der Bundesanwaltschaft geheimdienstliche Agententätigkeit für Russland vorgeworfen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. In Koblenz sei am Mittwoch (9. August) der deutsche Staatsangehörige Thomas H. festgenommen worden, nachdem der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof am 27. Juli einen Haftbefehl ausgesprochen hatte. Außerdem seien die Wohnung und der Arbeitsplatz des Beschuldigten durchsucht worden.

Der Mann soll sich seit Mai 2023 mehrfach "aus eigenem Antrieb" an das Russische Generalkonsulat in Bonn und die Russische Botschaft in Berlin gewandt und eine Zusammenarbeit angeboten haben. Dabei soll er Informationen aus seiner beruflichen Tätigkeit übermittelt haben - "zwecks Weiterleitung an einen russischen Nachrichtendienst", so die Bundesanwaltschaft. Das Bundesamt, bei dem der Mann tätig ist, ist zuständig unter anderem für die Ausstattung der Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium habe eine Stellungnahme abgelehnt und auf die Ermittlungsbehörde verwiesen, so Reuters.