Deutschland unterstützt Ukraine bei Beschaffung weitreichender Raketen

Nach einem Treffen mit Präsident Selenskyj in Berlin bestätigt Kanzler Friedrich Merz offiziell: Deutschland hilft der Ukraine bei der Beschaffung weitreichender Raketen. Auch eine gemeinsame Produktion wird angestrebt.

Deutschland sagt der von Russland angegriffenen Ukraine Hilfe zur Beschaffung weitreichender Raketen zu mit dem Ziel einer gemeinsamen Produktion. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch (28. Mai) in Berlin mit. Selenskyj sagte, es gehe um die Finanzierung bereits bestehender Projekte in der Ukraine.