Dobrindt besucht polnische Krisen-Grenze - hier im kostenlosen Livestream verfolgen

Innenminister Dobrindt besucht in Polen die EU-Außengrenze zu Belarus - ein Krisenherd. Jetzt zieht er gemeinsam mit seinem Amtskollegen eine Bilanz.

Im Ringen um die Abwehr irregulärer Migration macht sich Bundesinnenminister Alexander Dobrindt am Montag (21. Juli) in Polen ein Bild von der Lage an der EU-Außengrenze zu Belarus. An einem Grenzübergang trifft er mit seinem polnischen Kollegen Tomasz Siemoniak zusammen.

Polen hat seine Grenze zu Belarus stark befestigt, weil von dort viele Flüchtlinge auf EU-Gebiet einzudringen versuchen. Warschau geht davon aus, dass die illegalen Grenzübertritte von den Regierungen in Belarus und Russland bewusst gefördert werden, um die EU unter Druck zu setzen.

