Dortmund gewinnt gegen Frankfurt dank Gittens

Der BVB siegt gegen Eintracht Frankfurt im Spiel der Bundesliga mit 2:0. Die Tore erzielte Jamie Gittens in der 72. Minute und der dritten Minute der Nachspielzeit.

Borussia Dortmund hat dank Joker Jamie Gittens einen gelungenen Einstand in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gefeiert. Der Stürmer erzielte beide Treffer zum 2:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt. Mit seinem Doppelpack in der 72. und der dritten Minute der Nachspielzeit bescherte Gittens dem neuen BVB-Trainer Nuri Sahin ein gelungenes Heim-Debüt in der Meisterschaft.

Ohne den vom VfB Stuttgart verpflichteten Top-Stürmer Serhou Guirassy, der nach einer Knieverletzung in der Rehabilitation ist, tat sich der Champions-League-Finalist der vorigen Saison lange schwer gegen die kompakten Frankfurter. Erst der in der 59. Minute eingewechselte 20 Jahre alte Gittens sorgte für die erlösenden Treffer.