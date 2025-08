Drama am Strand von Port de Sóller auf Mallorca: Deutscher tot aufgefunden

Ein 75-jähriger deutscher Tourist ist in Port de Sóller auf Mallorca ums Leben gekommen. Badegäste fanden den Mann leblos im Wasser, jede Hilfe kam zu spät.

Das Wichtigste in Kürze Ein 75-jähriger deutscher Urlauber starb am Montag am Strand von Port de Sóller auf Mallorca.

Die Ursache wird in Herzproblemen vermutet, da der Mann einen Herzschrittmacher trug.

Der Vorfall ereignete sich an einem nicht überwachten Strandabschnitt; Rettungsversuche blieben erfolglos.

Am Montagmittag (4. August) ereignete sich am Strand von Port de Sóller auf Mallorca eine Tragödie. Ein 75-jähriger deutscher Urlauber wurde laut der "Mallorca Zeitung" leblos mit dem Gesicht nach unten treibend im Wasser entdeckt. Wie das Blatt weiter berichtet, geschah der Vorfall an einem Strandabschnitt, der nicht von Rettungsschwimmern überwacht wird. Badegäste bemerkten den Mann und alarmierten sofort den Notruf.

Rettungskräfte eilten herbei und zogen den Mann aus dem Wasser. Auch Rettungsschwimmer eines nahegelegenen Wachturms kamen zur Hilfe und versuchten rund eine Stunde lang, den 75-Jährigen zu reanimieren. Doch die Bemühungen blieben erfolglos – der Mann verstarb noch am Strand.

Herzprobleme als mögliche Ursache

Nach ersten Ermittlungen gehen die Behörden davon aus, dass Herzprobleme die Ursache des Todes sein könnten. Der Senior trug einen Herzschrittmacher und könnte laut der Onlinezeitung "Crónica Balear" eine längere Strecke geschwommen sein, bevor er in Ufernähe bewusstlos wurde. Die genaue Todesursache wird noch untersucht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr, als die Ehefrau des Mannes sich ebenfalls am Strand aufhielt. Sie wurde von Psychologen des Notdienstes sowie örtlichen Polizeibeamten betreut, um sie in dieser schwierigen Situation zu unterstützen.

Ungesicherter Strandabschnitt

Der Strandabschnitt, an dem sich das Unglück ereignete, wird üblicherweise nicht von Rettungsschwimmern überwacht. Dies wirft Fragen zur Sicherheit an den Stränden der Region auf, insbesondere in stark frequentierten Urlaubsgebieten wie Port de Sóller.