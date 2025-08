Wird er Trumps Nachfolger? US-Vizepräsident JD Vance legte einen raketenartigen sozialen sowie politischen Aufstieg hin. Wer ist dieser Mann und wie hoch sind seine Chancen aufs Präsidententamt? Jetzt kostenlos auf Joyn ansehen.

Das Wichtigste in Kürze US-Vizepräsident JD Vance gilt für viele Republikaner als idealer Trump-Nachfolger.

Er stammt aus einfachen Verhältnissen, studierte an der Eliteuni Yale und war früher ein regelrechter Trump-Hasser.

Erfahren Sie alles zu seinen Chancen aufs Oval Office und seinen Werdegang auf Joyn - eingeordnet von einem US-Experten.

Donald Trump ist bereits 79 Jahre alt. Sollte der amtierende US-Präsident aufgrund von Krankheit, Rücktritt oder Tod vorzeitig abdanken, stände sein Vize bereit: JD Vance könnte ins Oval Office einziehen. Spätestens ab 2028, nach dem Ende der zweiten Amtsperiode Trumps, darf sich Vance Chancen ausrechnen, der 48. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.

Warum gilt der Aufsteiger aus der Arbeiterklasse für viele Republikaner als idealer Nachfolger? Das erfahren Sie in folgendem Joyn-Clip, in dem auch Michael Hochgeschwender, Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München im Gespräch mit :newstime-Moderatorin Delia Träger seine Expertise zu Vance einbringt:

Beispiel für den amerikanischen Traum

Doch wer ist der Mann aus Ohio überhaupt? Wie tickt er und wie verlief sein Aufstieg? Für US-Experte Hochgeschwender ist er ein Beispiel für den Amerikanischen Traum. Seinen Weg vom armen Rust Belt über die Eliteuni Yale bis ins zweithöchste politische Amt der USA zeichnet dieser Joyn-Clip nach. Außerdem wird deutlich: Der ehemalige Gouverneur von Ohio war selbst lange kein Trump-Fan ...

US-Experte: Peter Thiel "mag JD Vance, solange der das tut, was er will"

Vances Aufstieg ist eng mit einem Tech-Milliardär verknüpft, der im Gegensatz zum Beispiel zu Elon Musk lieber im Hintergrund agiert: Peter Thiel, einflussreicher Vordenker der libertären Rechten. Laut Michael Hochgeschwender gilt Thiel als Intellektuellster unter den Tech-Größen im Silicon Valley. Doch dieser Mann wünscht sich einen schwachen Staat und mehr Macht für eine kleine Elite. Was das alles mit JD Vance zu tun hat, und warum der Individualist Peter Thiel nach Angaben des US-Experten JD Vance mag, "solange der das tut, was er will", erfahren Sie in diesem Joyn-Video:

