Auf Mallorca hat sich ein folgenschwerer Unfall ereignet: Ein Deutscher stürzte vor der weltberühmten Kathedrale von Palma in den Tod.

Die imposante Kathedrale La Seu ist zum Schauplatz einer Tragödie geworden. Mitten in der Nacht stürzte ein 45-jähriger Deutscher von einer Mauer vor der Kirche. Ihm konnte nicht mehr geholfen werden.

Eine Netflix-Filmcrew war Zeuge

Dramatischer könnte eine Kulisse kaum sein: Mitten in der Nacht ereignete sich ein tödlicher Unfall an der Kathedrale von Mallorca, als ein Deutscher von einer Mauer stürzte und starb. Vor Ort befand sich die Filmcrew der deutschen Netflix-Produktion "Fall For Me", sodass zahlreiche Augenzeugen das Unglück beobachteten, wie die "Mallorca Zeitung" berichtet.

Nachdem der Mann von der Mauer gestürzt war, sollen sofort Rettungskräfte gerufen worden sein, die dem Verunglückten leider nicht mehr helfen konnten. Der Tote konnte direkt im Anschluss identifiziert werden, da am Unglücksort die Brieftasche und ein Laptop des Mannes gefunden wurden. Ob es sich bei dem 45-Jährigen um ein Filmcrew-Mitglied handelte, ist derzeit nicht bekannt. Laut der Zeitung "Ultima Hora" gilt es als ausgeschlossen, dass es sich um ein Verbrechen handelt.

