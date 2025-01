Drama um Schauspieler: Bollywood-Star Saif Ali Khan bei Einbruch niedergestochen

Ein Einbruch in sein Privathaus in Mumbai kostete den indischen Filmstar Saif Ali Khan beinahe das Leben. Mit mehreren Stichverletzungen wurde der Bollywood-Star in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Wichtigste in Kürze Am frühen Donnerstagmorgen (16. Januar) kam es zu einem Einbruch in das Wohnhaus des indischen Filmstars Saif Ali Khan.

Dabei wurde Khan niedergestochen und schwer verletzt notoperiert.

Zu den Motiven der Tat und dem Angereifer ermittelt die indische Polizei.

Der indische Schauspieler und Filmproduzent Saif Ali Khan wurde bei einem Einbruch in sein Privathaus schwer verletzt.

Am frühen Donnerstagmorgen (16. Januar) gegen 2:30 Uhr ereignete sich der Vorfall im Stadtteil Bandra, einem wohlhabenderen Viertel der Metropole Mumbai, wie indische und englischsprachige Medien am melden.

Saif Ali Khan mit schweren Stichverletzungen im Krankenhaus

Der Angreifer brach in das Familienhaus Khans ein. Bei einem Zusammentreffen mit Kahn kam es zwischen dem Mann und dem Schauspieler zur Auseinandersetzung, bei dem laut Polizeiangaben auch Mitglieder von Kahns Familie anwesend gewesen sein sollen.

Der Angreifer attackierte Kahn dabei mit einem Messer. Schwer verletzt mit sechs Messerstichen wurde der Schauspieler in das Lilavati-Krankenhaus eingeliefert. Khan erlitt "eine schwere Verletzung des thorakalen Rückenmarks durch ein Messer in der Wirbelsäule", wie der behandelnde Arzt, Dr. Nitin Dange, ,nach der Not-Operation angab, so die britische BBC.

"Es wurde eine Operation durchgeführt, um das Messer zu entfernen und die austretende Rückenmarksflüssigkeit zu reparieren. Zwei weitere tiefe Wunden an seiner linken Hand und eine weitere an seinem Hals wurden vom Team der plastischen Chirurgie versorgt“, sagte Dange weiter über den Gesundheitszustand des 54-Jährigen.

"Khan hat die Operation überstanden und ist außer Gefahr. Er befindet sich derzeit in der Erholungsphase und die Ärzte überwachen seine Fortschritte", hieß es in einer PR-Mitteilung des Teams des Bollywood-Darstellers.

Dabei hatte der Schauspieler großes Glück, da bei dem Messerangriff keine lebenswichtigen Organe getroffen wurden. Insgesamt erlitt Kahn sechs Messerstiche, so die "Hinduistan Times".

Ermittler zuversichtlich für Aufklärung des Einbruchsfalls

Die Beamten vor Ort leiteten die Ermittlungen ein. Um welches Motiv es sich bei dem Überfall handeltet, gab die Polizei bislang noch nicht an. Die Behörden sprechen bislang von "einer unbekannter Person", wie die BBC unter Berufung auf ein Polizeistatement berichtet.

"Zu dem Angriff kam es dabei nach einem Wortgefecht zwischen dem Filmdarsteller und dem Einbrecher", sagte der stellvertretende Polizeipräsident von Mumbai, Dixit Gedam, gegenüber BBC Marathi.

Wer ist Saif Ali Khan?

Der in Neu-Dehli geborenen Khan startete seine Filmkarriere 1993 und ist ein gefragter Schauspieler des Hindi-Kinos. Seinen Durchbruch erlangte er 1997 mit dem romantischen Drama Hameshaa. Zu seinen bis jetzt erfolgreichsten Filme zählen "Coms Dil Chahta Hai" und "Kal Ho Naa Ho" sowie die Action-Dramen "Tanhaji" und "Devara".

Seit Oktober 2012 ist er mit der indischen Schauspielerin Kareena Kapoor verheiratet. Mit dieser hat der Khan einen gemeinsamen Sohn, sowie zwei Kinder aus erster Ehe.