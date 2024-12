FBI-Warnung: Organisierte Einbruchsserie bei prominenten US-Sportlern

Unter anderem Travis Kelce und Luka Doncic sind betroffen: Zuletzt häuften sich in den USA Einbrüche bei prominenten Sportlern. Das FBI spricht nun von einer organisierten Serie seit September.

Der US-Geheimdienst FBI hat einem Medienbericht zufolge eine Warnung an die großen US-Sportligen herausgegeben, dass organisierte Diebesgruppen es auf Profis abgesehen haben. Die Warnung folgt auf eine im September begonnene Serie von Einbrüchen in Häuser von Sport-Stars, während diese Spiele hatten oder auf Reisen waren. Verletzt wurde bislang niemand.

Die Häuser seien "Ziel von Einbrüchen, weil man davon ausgeht, dass sich dort hochwertige Waren wie Designer-Handtaschen, Schmuck, Uhren und Bargeld befinden könnten", so das FBI in einem sogenannten Verbindungsbericht, aus dem ABC News zitiert. Laut dem Bericht sind organisierte Diebesgruppen aus Südamerika zwischen September und November in die Häuser von mindestens neun Sportlern vor allem aus der NFL und NBA eingebrochen.

Mahomes, Kelce und Doncic betroffen

Bei der Reihe von Einbrüchen hatten es die Täter kürzlich unter anderem auf die Häuser der Football-Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce (Kansas City Chiefs) sowie Joe Burrow (Cincinnati Bengals) abgesehen, zuletzt war kurz nach Weihnachten Basketball-Star Luka Doncic von den Dallas Mavericks betroffen. Der FBI-Bericht erwähnt oder bezieht sich nicht speziell auf einen dieser Vorfälle.

Laut FBI überwachen die Banden zur Vorbereitung der Einbrüche ihre potenziellen Opfer und deren Häuser und nutzen öffentlich verfügbare Informationen und soziale Medien, um Lebensmuster zu erkennen. Sie wissen oft im Voraus, wo in einem Haus Wertgegenstände aufbewahrt werden.