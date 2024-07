Dramatischer Vorfall in Tirol - Deutscher Urlauber in Schlucht verschollen

Am Mittwoch soll sich ein deutscher Aktivurlauber in einer Schlucht in Reutte (Tirol) abgeseilt haben und gilt seitdem als verschollen. Die Suche nach dem 40-Jährigen blieb bislang erfolglos.

Anzeige

Drei deutsche Tourist:innen aus Wesel (NRW) sollen am Mittwoch (17. Juli) mit einer Bergführerin in Ausbildung für eine Canyoning-Tour ins Lechtal aufgebrochen sein. Ein 40-Jähriger gilt seitdem als vermisst, meldet die Polizei Reutte.

Wilde Wasserstrudel in der Schlucht

Der Mann soll sich laut Bericht an der Jägerbrücke am Sulzlbach von einem 25 Meter hohen Wasserfall in eine Schlucht abgeseilt haben. Zunächst habe Blickkontakt mit dem Mann bestanden, jedoch sei dieser abgebrochen, nachdem der Mann von Wasserströmungen tiefer in die Schlucht abgetrieben worden sei.

Im Video: Junger Urlauber vermisst - Polizei findet Leiche

"Als die Gruppe nach weiteren Abseilpassagen keinen Sichtkontakt mehr zum Gruppenmitglied herstellen konnte, wurde um 19:15 Uhr ein Notruf abgesetzt", so die österreichische Polizei. Die restlichen Teilnehmer:innen seien gegen 20:30 Uhr aus der Schlucht geborgen worden.

Anzeige

Anzeige

Suche geht weiter

Die alarmierten Rettungskräfte suchten mit Hubschrauber und Drohne nach dem Vermissten, Brücken entlang des Flusses wurden kontrolliert. Gegen 22:30 Uhr mussten die Einsatzkräfte die Suche jedoch aufgrund einsetzender Dunkelheit abbrechen.

Am Donnerstag (18. Juli) soll die Suche nach dem Vermissten vorgesetzt werden.