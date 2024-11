Ein russischer Außenpolitiker warnt vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg, eine Duma-Abgeordnete gar vor einem "Dritten Weltkrieg". Der Grund: Die Freigabe von US-Raketen für Angriffe auf Russland.

Der russische Außenpolitiker Leonid Sluzki hat vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg gewarnt. Hintergrund ist die Freigabe von reichweitenstarken US-Raketen für Schläge gegen russisches Staatsgebiet, über die US-Medien übereinstimmend berichten.

"US-Raketenangriffe tief in russischen Gebieten werden unweigerlich zu einer größeren Eskalation führen, die droht, noch weitaus ernstere Folgen nach sich zu ziehen", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der Staatsduma im Gespräch mit der staatlichen Moskauer Nachrichtenagentur Tass.

"Blutiger Joe"

Sollte sich die Information bestätigen, sagte Sluzki, dann werde Russland aufs Schärfste reagieren. US-Präsident Joe Biden habe entschieden, sich als "Blutiger Joe" aus dem Amt zu verabschieden und so in die Geschichte einzugehen. Biden mache es seinem designierten Nachfolger Donald Trump nicht nur schwerer, den Krieg in der Ukraine zu beenden, sondern auch eine globale Konfrontation zu verhindern.

Bestätigt werde dadurch auch einmal mehr, dass die USA direkt beteiligt seien an dem Krieg in der Ukraine, sagte Sluzki. Zuvor hatte unter anderem die "New York Times" gemeldet, dass Biden nach langem Drängen Kiews der Ukraine den Einsatz von ATACMS-Raketen gegen Stellungen tief im russischen Staatsgebiet erlaube. Eine offizielle Mitteilung gibt es dazu bisher nicht.

Putin hatte vor Freigabe gewarnt

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hatte auf frühere Stellungnahmen von Kremlchef Wladimir Putin zur möglichen Freigabe der Waffen verwiesen. Auch er hatte wiederholt vor einer neuen Eskalation in dem Krieg gewarnt, sollte das passieren. Die Ukraine sieht die Waffen dagegen als Teil ihres "Siegesplans" in dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der an diesem Dienstag (19. November) 1.000 Tage andauert.

Warnung vor neuem Weltkrieg

Noch härtere Worte fand die russische Duma-Abgeordnete Maria Butina. Sie hoffe, dass der künftige US-Präsident Donald Trump die Entscheidung rückgängig machen werde, sollte sie tatsächlich getroffen worden sein. Die USA würden "ernsthaft den Beginn des Dritten Weltkriegs" riskieren, sagte sie gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Politikerin der russischen Regierungspartei "Einiges Russland" warf der Biden-Regierung Eskalation vor, "solange sie noch an der Macht und im Amt sind". Eine derartige Eskalation sei jedoch in "niemandes Interesse".

