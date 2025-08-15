Gipfel-Treffen in Alaska im Newsticker: Putin-Trump-Gespräch endet ohne Waffenruhe-Ankündigung

Vor 1 Stunde

Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine

US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin haben sich nach ihrem Gipfel in Alaska kaum zu dem angekündigten Hauptthema Ukraine-Krieg geäußert. Von einer möglichen Waffenruhe war bei einem kurzen Presseauftritt in Anchorage nicht die Rede.

Putin sprach von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten. Details nannte er nicht. Der Konflikt sei aber eines der zentralen Themen des Gipfels gewesen, sagte er.

"Ich bin einig mit Präsident Trump, er hat heute gesagt, dass die Sicherheit der Ukraine gewahrt werden muss. Natürlich sind wir bereit, daran zu arbeiten", sagte Putin. Der Ukraine-Konflikt müsse aber langfristig geregelt werden. "Die Ausgangspunkte der Krise müssen gelöst werden", sagte er. Den berechtigten Sorgen Russlands müsse Rechnung getragen werden; nötig sei eine gerechte Sicherheitsbalance in Europa. Putin wiederholte damit bekannte Positionen des Kremls.

Trump sprach davon, dass der Krieg beendet werden müsse. Putin wolle dies genauso wie er, sagte er.