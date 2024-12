Dutzende Tote und Verletzte bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Israel hat den Norden und das Zentrum des Gazastreifens angegriffen. Nach palästinensischen Angaben sind dabei mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.

Bei neuen israelischen Angriffen im Norden und Zentrum des Gazastreifens sind nach palästinensischen Berichten 16 Menschen getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von neun Toten und 15 Verletzten beim Beschuss des Flüchtlingsviertels Nuseirat im zentralen Abschnitt des umkämpften Küstenstreifens. Darunter seien auch Frauen und Kinder.

Zuvor seien in Beit Hanun im Norden des Gazastreifens sieben weitere Menschen ums Leben gekommen, berichtete Wafa zudem. Eine israelische Armeesprecherin sagte, man prüfe die Berichte. Von Beit Hanun aus waren zuvor fünf Raketen auf Israel abgefeuert worden.

Der israelische Armeesprecher in arabischer Sprache forderte die Einwohner mehrerer Viertel nordwestlich der Stadt Gaza auf, diese umgehend zu verlassen. Sie sollten sich zu ihrer eigenen Sicherheit in Unterkünfte im Zentrum der Stadt Gaza begeben.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs mit dem beispiellosen Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 sind nach palästinensischen Angaben in dem Küstenstreifen mehr als 45.500 Menschen getötet worden.