Ebay: Millionenstrafe wegen Bedrohung von Bloggern

Drei, zwei, eins ... Tyrannei! Weil Ebay-Mitarbeiter ein Blogger-Ehepaar aufgrund ihrer kritischen Berichterstattung über das Unternehmen bedroht haben, zahlt die Online-Plattform nun eine Strafe in Höhe von drei Millionen Dollar.

Anzeige

Freie Meinungsäußerung kann zu schwer kriminellen Handlungen führen: Ein Blogger-Ehepaar, das sich in einem Newsletter über Ebay ausließ, wurde von Mitarbeitern des Konzerns bedroht und eingeschüchtert. Eine Aktion, die das Unternehmen nun drei Millionen Dollar Strafe kostet.

Im Video: Millionen-Streit zwischen Bushido und Abou-Chaker geht in die nächste Runde

Kakerlaken, Trauerkranz und Kunstblut

Drei Jahre steht Ebay nun unter Aufsicht und ist zu einer saftigen Strafe von 2,73 Millionen Euro verdonnert worden - alles wegen eines Blogger-Ehepaares, das sich kritisch zu Ebay äußerte. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mitteilt, soll der damalige Ebay-Chef Devin Wenig 2019 unzufrieden mit Berichterstattung in einem Newsletter gewesen sein. Er soll angeregt haben, gegen die Blogger:innen vorzugehen. Sieben ehemalige Ebay-Mitarbeiter:innen nahmen ihren Chef beim Wort und begannen mit einer gemeinen Einschüchterungs-Aktion: Sie versendeten an das Blogger-Paar unter anderem lebendige Kakerlaken, einen Trauerkranz als auch eine mit Kunstblut verschmierte Schweinemaske. Es soll sogar ein Ratgeber-Buch verschickt worden sein, das vom Umgang mit dem Tod eines Partners gehandelt haben soll. Der Betrag von drei Millionen Dollar sei die höchste für Unternehmen vorgesehene Strafe gewesen, betonte die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Massachusetts. Devin Wenig war in dem Fall übrigens nicht strafrechtlich verfolgt worden und bestritt, gewusst zu haben, wie weit Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung gegangen waren.

Die Blogger:innen Ida und David Steiner haben Ebay nun ihrerseits ebenfalls verklagt und warten auf den Prozess, der im März 2025 beginnen soll, wie die Opfer auf ihrer Webseite mitteilen.

Anzeige

Anzeige