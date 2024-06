Ehemaliger Umweltminister im Kohl-Kabinett: Klaus Töpfer ist gestorben

Der frühere Bundesumweltminister und CDU-Politiker Klaus Töpfer ist tot. Er starb am Samstag nach kurzer, schwerer Krankheit, wie eine Sprecherin der Bundes-CDU am Dienstag in Berlin bestätigte. Töpfer wurde 85 Jahre alt.

Der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU) ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Wie mehrere Medien berichten, verstarb Töpfer bereits am 8. Juni. Zuvor hatten die "Neue Westfälische" und das "Westfalen-Blatt" berichtet.

Töpfer gehörte jahrelang dem Kabinett von Bundeskanzler Helmut Kohl an und war eine zentrale Figur in der deutschen Umweltpolitik. Nach seiner politischen Karriere engagierte er sich intensiv für Umweltthemen bei den Vereinten Nationen.

