Europameister

EM-Party geht in Frankfurt weiter - Deutschland feiert Basketball-Helden

  • Aktualisiert: 15.09.2025
  • 14:18 Uhr
  • dpa
Das deutsche Team um Dennis Schröder (Mitte) feierte den EM-Titel bereits in Riga - heute ging es in Frankfurt weiter.
Das deutsche Team um Dennis Schröder (Mitte) feierte den EM-Titel bereits in Riga - heute ging es in Frankfurt weiter.© Boris Roessler/dpa

Müde, aber glücklich: Der Party-Marathon für die Basketball-Europameister ging in der Heimat weiter. Das deutsche Team um Dennis Schröder feierte in Frankfurt am Main mit den begeisterten Fans.

Große Ehre für Deutschlands Basketball-Europameister: Mit einer Party in Frankfurt ist das Team um Kapitän Dennis Schröder nach der Rückkehr in Deutschland empfangen worden. Die Spieler wurden unter tosendem Applaus einzeln auf die Bühne gerufen, als letzter kam Schröder mit dem Pokal in der Hand.

Der Kapitän, der heute 32 Jahre alt wird, wurde zudem mit einem Geburtstags-Ständchen begrüßt und MVP-Rufen gefeiert. "Das ist nicht selbstverständlich für uns. Wir respektieren das und feiern das extrem. Danke, dass ihr zugeschaltet habt, wenn ihr nicht direkt in Riga wart und uns supportet habt", sagte Schröder.

Am Hauptsitz eines Sponsors in Frankfurt hatten sich laut Polizei rund 1.000 Fans und Schaulustige versammelt, viele von ihnen mit Schals und Trikots.

Party-Nacht in Riga

Die DBB-Auswahl hatte am Sonntagabend (14. September) das Endspiel in Lettland mit 88:83 gegen die Türkei gewonnen und damit für den zweiten deutschen EM-Titel nach 1993 gesorgt. Schröder wurde - wie beim WM-Triumph von Manila vor zwei Jahren - zum wertvollsten Spieler (MVP) des Turniers gewählt. Auch Teamkollege Franz Wagner landete in der besten Fünf der EM.

Nach der durchfeierten Nacht in Riga traten die meisten Spieler mit Sonnenbrillen über den müden Augen auf die Bühne in Frankfurt. Bis in die frühen Morgenstunden hatten Schröder und Co. in einem Luxushotel in der Altstadt von Riga den historischen Triumph gefeiert, ehe es per Charterflug nach Frankfurt ging.

