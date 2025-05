Ein Tag, der Geschichte schrieb: Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Der Bundestag erinnert mit einer Gedenkstunde an das Kriegsende – live ab 12:30 Uhr auf Joyn.

Vor 80 Jahren endete der brutalste Krieg der Menschheitsgeschichte – mit über 50 Millionen Toten. Am Donnerstag (8. Mai) kommt der Bundestag in einer Gedenkstunde zusammen, um anlässlich dieses Jahrestages das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und die Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu erinnern.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen im Plenum des Reichstags. Auch Zeitzeugenberichte stehen auf der Agenda des Bundestags.

Der 8. Mai gilt seit Jahrzehnten als Schlüsseldatum der deutschen Erinnerungskultur. Auch 2025 steht der 8. Mai für Mahnung und Verantwortung. Der Bundestag erinnert an Schuld, Lehren und die Bedeutung demokratischer Werte.