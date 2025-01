Enge Zusammenarbeit: Baerbock spricht erstmals mit US-Außenminister Rubio

Eine Woche nach der Vereidigung Donald Trumps als US-Präsident führt die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ein erstes Telefonat mit dessen Chefdiplomat.

Das Wichtigste in Kürze Baerbock und Rubio vereinbaren bei einem ersten Telefonat eine enge Zusammenarbeit.

Das Gespräch umfasste zentrale Themen wie die NATO, den Ukraine-Krieg, den Nahen Osten und China.

Beide Seiten unterstrichen die Bedeutung der deutsch-amerikanischen Partnerschaft für Frieden und Wohlstand.

Außenministerin Annalena Baerbock hat erstmals mit ihrem neuen US-Amtskollegen Marco Rubio telefoniert und die Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung bekräftigt. "Wir wollen mit der neuen US-Regierung eng zusammenarbeiten", zitierte das Auswärtige Amt die Grünen-Politikerin auf der Plattform Bluesky. Baerbock betonte in dem etwa 30-minütigen Gespräch, dass Europa bereit sei, mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit zu übernehmen. Das Telefonat fand am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel statt.

Deutschland und die USA seien durch gemeinsame wirtschaftliche Interessen und enge politische Beziehungen verbunden, so das Auswärtige Amt. Beide Länder wollen Herausforderungen wie auch Chancen gemeinsam angehen. Die Themen des Gesprächs umfassten unter anderem die Rolle der NATO, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die Situation in Syrien, im Gazastreifen und im Mittleren Osten sowie die Haltung zu China.

Das US-Außenministerium unterstrich anschließend die Bedeutung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Rubio habe die Partnerschaft als zentral für den transatlantischen Frieden und Wohlstand hervorgehoben und die Vielzahl gemeinsamer Interessen betont.

Ein persönliches Treffen von Baerbock und Rubio ist bei der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar geplant. Vor Baerbock hatten auch andere EU-Außenminister, darunter aus Polen, Litauen und Italien, mit Rubio telefoniert.