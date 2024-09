Er wurde nur 34 Jahre alt - US-Rapper Rich Homie Quan ist tot

Am Donnerstag ist der US-amerikanische Rapper Rich Homie Quan überraschend gestorben. Er war Vater von vier Kindern.

Das Wichtigste in Kürze Der Rapper Rich Homie Quan ist in seinem Haus in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) gestorben.

Der plötzliche Tod habe seine Familie mit "gebrochenem Herzen" zurückgelassen.

Zur Todesursache wurde noch nichts bekannt.

Der US-amerikanische Rapper Rich Homie Quan ist tot, berichtet das Portal "TMZ". Nach Angaben der Familie ist der 34 Jahre alte Musiker am Donnerstag (5. September) in seinem Haus in Atlanta gestorben. Die Todesursache sei bisher noch unklar. Eine Autopsie sei für Freitag (6. September) geplant.

Rapper Rich Homie Quan

Der 1989 in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) geborene Quan, der mit bürgerlichem Namen Dequantes Devontay Lamar hieß, besuchte die Ronald McNair Sr High School und strebte an, danach professioneller Baseballspieler zu werden, berichtet "Independent".

Aufgrund seiner herausragenden Leistungen im Baseball als Fielder und Leadoff-Hitter erhielt er zudem ein Stipendium für die Fort Valley State University. Allerdings brach er sein Studium wegen der höheren Studiengebühren dort nach zwei Wochen wieder ab.

Seine musikalische Karriere startet Quan im Jahr 2011. Mit der Single "Type of Way" erlangte der Rapper dann 2013 seinen Durchbruch. Die "New York Times" beschrieb den Musiker damals als "Teil der aufstrebenden Generation von Rappern in Atlanta, die ihre Zeilen mit Melodie und Herz vortragen", zitiert "T-Online". Mit "Flex (Ooh, Ooh, Ooh)" landete er im Jahr 2015 einen weiteren Hit.

Später schloss sich Quan mit Birdman, dem Gründer von Cash Money Records, sowie seinem Rapper-Kollegen Young Thug als "Rich Gang" zusammen. Sie landeten mit dem Song "Lifestyle" einen eigenen Hit und erhielten 2014 in den USA Platinstatus.

Beileidsbekundungen in den sozialen Netzwerken groß

Der plötzliche Tod des Rappers habe seine Familie "erschüttert" und mit "gebrochenem Herzen" zurücklassen. Der Rapper soll Vater von vier Söhnen gewesen sein.

Auch zahlreiche Kolleg:innen und Fans trauern in den sozialen Netzwerken um den Verstorbenen.

Der amerikanische Musiker Jacquees postete ein Foto von sich mit Quan auf Instagram mit den Worten "Quan! Mein Bruder!" sowie einigen Trauer ausdrückenden Emojis.

Der US-Fernsehsender Black Entertainment Television (BET) schreibt auf X: "Quan hat uns in den 2010ern mit so vielen Hits versorgt. Sobald man seine Stimme hörte, wusste man, dass man es mit etwas Besonderem zu tun hatte. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Kraft, Quan."