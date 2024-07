Eric Trump wettert gegen Biden: "Menschen im Ausland lachen über die USA"

Eric Trump ist sich sicher: Joe Biden ist der schlechteste US-Präsident aller Zeiten. Unter seinem Vater hingegen sei es dem Land viel besser gegangen als heute.

Das Wichtigste in Kürze Im :newstime-Exklusivinterview hat Eric Trump den amtierenden US-Präsidenten Biden kritisiert.

Dabei würdigte er die US-Politik während der Präsidentschaft seines Vaters.

Biden attestierte er unter anderem mangelnde Führungsqualitäten.

Donald Trumps Sohn Eric hat dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden mangelnde Führungsqualitäten vorgeworfen. "Wir haben niemanden, der dieses Land anführt. Niemand glaubt an dieses Land", kritisierte er am Donnerstag (18. Juli) im Exklusivinterview mit :newstime. "Die Menschen im Ausland lachen über die USA", fügte er hinzu.

Trumps Sohn bezeichnete Biden zudem als den "schlechtesten Präsidenten" der US-Geschichte. Im Vergleich zur Präsidentschaft seines Vaters sei es unter dem 81-Jährigen in vielen Bereichen zu Rückschritten gekommen, bemängelte er.

Trumps Sohn beklagt Rückschritte unter Biden

Die Inflation etwa sei derzeit "eine absolute Katastrophe", so Trump gegenüber :newstime. US-Bürger:innen könnten sich "keine Häuser mehr kaufen", da zudem die Zinsen zu hoch seien. "Unter meinem Vater hatten sie kein einziges dieser Probleme", bekräftigte der 40-Jährige.

Auch im Nahen Osten sei die politische Lage in der Trump-Ära besser gewesen als unter Biden. "Ich meine, der Iran lag auf den Knien. Sie waren als Nation bankrott", konstatierte er. Heute liefere das Land anstelle der USA Öl und Gas an mehrere Staaten und finanziere so Angriffe auf Israel.